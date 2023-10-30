ترقبوا مقابلة مع النائب السابق وليد جنبلاط في تمام الـ٨:٣٠ مساءً في إطار سلسلة مقابلات برنامج: سنة على الفراغ عبر الـLBCI

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك