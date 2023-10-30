جنبلاط لـ سنة على الفراغ: أقول لنصرالله أتمنى ألا ينزلق لبنان إلى الحرب حرصاً على لبنان وأهل الجنوب وهو مدرك لهذه المعاناة على ما أعتقد والمطلوب ضبط النفس

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك