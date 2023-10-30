جنبلاط لـ سنة على الفراغ: ستبقى الاستراتيجية الدفاعية وحصرية السلاح بيد الدولة شعاراتنا ولم أتخل عنها لكن قد يكون قسم من هذا القرار لبناني وقسم آخر إيراني

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