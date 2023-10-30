جنبلاط لـ سنة على الفراغ: أفضّل ان يكون القرار المركزي السياسي والعسكري عند الحزب وأخشى من بعض التنظيمات التي قد تكون غير منضبطة

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