جنبلاط لـ" سنة على الفراغ": اللجنة الخماسية نظريًا كانت واعدة لكن عمليًا لم تخرج بنتيجة فهناك تخل من المملكة وفيتو صريح منها على فرنجية

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