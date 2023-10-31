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اليكم أسعار المحروقات اليوم..

خبر عاجل
2023-10-31 | 03:07
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اليكم أسعار المحروقات اليوم..
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اليكم أسعار المحروقات اليوم..

اليكم أسعار المحروقات اليوم..

ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان والـ98 أوكتان 6000 ليرة لبنانية والمازوت 2000 ليرة لبنانية بينما انخفض سعر الغاز 8000 ليرة لبنانية.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

- بنزين 95 اوكتان: 1586000 ليرة لبنانية 
- بنزين 98 أوكتان: 1626000 ليرة لبنانية 
- المازوت: 1681000 ليرة لبنانية 
- الغاز: 960000 ليرة لبنانية 

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