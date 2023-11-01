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سامي الجميل لـ سنة على الفراغ: اعتدنا على التخوين ومسؤولية السيد حسن مباشرة لأن من يخوّننا هم جماعته والتصرفات الخاطئة من بعض الكتائبيين انا اتحمّل مسؤوليتها
خبر عاجل
2023-11-01 | 14:41
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سامي الجميل لـ سنة على الفراغ: اعتدنا على التخوين ومسؤولية السيد حسن مباشرة لأن من يخوّننا هم جماعته والتصرفات الخاطئة من بعض الكتائبيين انا اتحمّل مسؤوليتها
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