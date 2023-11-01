سامي الجميل لـ سنة على الفراغ: الشيعة أهلنا ولا يمكن ان نتمنى الأذى لأي لبناني وموقفنا لا يتزحزح بالمطالبة بحصرية السلاح بيد الجيش وألا يكون هناك بندقية خارج اطار الشرعية

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