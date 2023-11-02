المتحدث العسكري الإسرائيلي: قوات الجيش تقصف في هذه الأثناء أهدافا عدة تابعة لحزب الله في الأراضي اللبنانية

الجميل لـ سنة على الفراغ: أنفي أخبار مشاركتنا في أي جلسة تشريعية للتمديد لقائد الجيش والحل تأجيل تسريح قائد الجيش من خلال مجلس الوزراء نيابة عن وزير الدفاع

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