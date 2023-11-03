نصرالله: عملية "طوفان الأقصى" كان قرارها فلسطينياً مئة بالمئة وكان تنفيذها فلسطينياً مئة بالمئة وأخفاها أصحابها عن الجميع وخلافاً لما يظن البعض هذا الاخفاء لم يزعج أحدا بل اثنينا عليه جميعاً

نصرالله: نحن دخلنا المعركة من 8 تشرين الاول وما يجري على جبهتنا مؤثر ومهم ولو نظرنا الى ما يجري على الحدود بموضوعية نجده كبيرا جدا ومؤثرا جدا ولن يتم الاكتفاء به على كل حال

نصرالله: نحن دخلنا المعركة من 8 تشرين الاول وما يجري على جبهتنا مؤثر ومهم ولو نظرنا الى ما يجري على الحدود بموضوعية نجده كبيرا جدا ومؤثرا جدا ولن يتم الاكتفاء به على كل حال

جعجع لـ سنة على الفراغ: الحرب يجب الا تقع وإذا أدخلنا في الحرب فان حزب الله سيكون قد ارتكب جريمة كبرى وموقفنا الإنساني من المواطنين الشيعة أمر وموقفنا السياسي من الحزب أمر مختلف كلياً