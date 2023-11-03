البيت الأبيض: على حزب الله ألا يحاول الإستفادة من الصراع الدائر في غزة ونحن لا نريد ان يمتد الصراع الى لبنان

نصرالله: عملية "طوفان الأقصى" كان قرارها فلسطينياً مئة بالمئة وكان تنفيذها فلسطينياً مئة بالمئة وأخفاها أصحابها عن الجميع وخلافاً لما يظن البعض هذا الاخفاء لم يزعج أحدا بل اثنينا عليه جميعاً

نصرالله: عملية "طوفان الأقصى" كان قرارها فلسطينياً مئة بالمئة وكان تنفيذها فلسطينياً مئة بالمئة وأخفاها أصحابها عن الجميع وخلافاً لما يظن البعض هذا الاخفاء لم يزعج أحدا بل اثنينا عليه جميعاً

جعجع لـ سنة على الفراغ: الحرب يجب الا تقع وإذا أدخلنا في الحرب فان حزب الله سيكون قد ارتكب جريمة كبرى وموقفنا الإنساني من المواطنين الشيعة أمر وموقفنا السياسي من الحزب أمر مختلف كلياً