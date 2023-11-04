مصلحة تسجيل السيارات تفتح أبوابها الثلاثاء المقبل

مصلحة تسجيل السيارات تفتح أبوابها الثلاثاء المقبل



أعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات أنها ستستقبل المواطنين أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس إعتبارًا من تاريخ 7/11/2023، على أن تقوم في الأسبوع الأول بإنجاز المعاملات التالية:



- إستكمال تسجيل السيارات المستعملة المستوردة لأول مرة والتي سبق أن تم الكشف عليها في وقت سابق في مركز الدكوانة وباقي الأقسام (طرابلس، صيدا، النبطية، وزحلة)، على أن يصار إلى أخذ موعد مسبق للتسجيل حصرًا في مركز الدكوانة (خدمة تسجيل السيارات المستعملة المستوردة لأول مرة التي تم الكشف عليها مسبقًا) على موقع الهيئة tmo.gov.lb

- إصدار رخصة سوق بدل عن ضائع أو تلف وتجديد رخص السوق منتهية الصلاحية.

- إصدار رخصة سوق دولية (الدكوانة).

- تقديم طلبات تسجيل الشحن الخصوصي تمهيدًا لأخذ الموافقة المسبقة عليها.



هذا بالإضافة إلى إستمرارها في تأمين الخدمات التي كانت توفرها سابقًا والتي تشمل: دفع الميكانيك، أنقاض الآليات وإستمارة رخصة سوق للخارج، على أن يتم تفعيل باقي الخدمات إعتبارًا من الأسبوع التالي.



ويمكن الإطلاع على قيمة البدلات المالية الإضافية للخدمات التي تم تفعيلها عملًا بقرار ديوان المحاسبة رقم ۲۱/۲۰۲۳ تاريخ 12/9/2023 على صفحة الإعلانات الخاصة بالموقع الإلكتروني للهيئة.