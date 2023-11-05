إصابات جراء غارة اسرائيلية في صفوف فرق كشافة الرسالة التي توجهت إلى موقع لحزب الله في خراج طيرحرفا بعد تعرضه لقصف اسرائيلي

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