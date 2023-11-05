الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

استشهاد 3 اشخاص في عملية استهداف اسرائيل لسيارة مدنية بالقرب من حي المعصرة في بلدة عيناتا من خلال طائرة مسيرة

خبر عاجل
2023-11-05 | 10:52
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
استشهاد 3 اشخاص في عملية استهداف اسرائيل لسيارة مدنية بالقرب من حي المعصرة في بلدة عيناتا من خلال طائرة مسيرة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
0min
استشهاد 3 اشخاص في عملية استهداف اسرائيل لسيارة مدنية بالقرب من حي المعصرة في بلدة عيناتا من خلال طائرة مسيرة

آخر الأخبار

خبر عاجل

اشخاص

عملية

استهداف

اسرائيل

لسيارة

مدنية

بالقرب

المعصرة

عيناتا

طائرة

مسيرة

LBCI التالي
إصابات جراء غارة اسرائيلية في صفوف فرق كشافة الرسالة التي توجهت إلى موقع لحزب الله في خراج طيرحرفا بعد تعرضه لقصف اسرائيلي
القيادة الأميركية الوسطى: وصول أسطول حاملة الطائرات أيزنهاور للشرق الأوسط في إطار تعزيز التمركز الإقليمي
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
12:40

رشاقتها حديث المتابعين... سلمى حايك تخطف الأنظار بإطلالة لافتة! (صور)

LBCI
آخر الأخبار
12:39

قناة 12 الاسرائيلية: قُتل اليوم مواطن إسرائيلي بنيران مضادة للدبابات من لبنان

LBCI
أخبار لبنان
12:38

ميقاتي: هذه الجريمة لن تمر مرور الكرام وسنقدم شكوى عاجلة ضد العدو الاسرائيلي الى مجلس الامن

LBCI
آخر الأخبار
12:17

اطلاق رشقة صاروخية باتجاه كريات شمونة والمطلة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
11:21

تفاصيل استشهاد 4 اشخاص بينهم أطفال باستهداف اسرائيل لسيارة بين بلدتي عيترون وعيناتا...

LBCI
خبر عاجل
02:49

إصابات جراء غارة اسرائيلية في صفوف فرق كشافة الرسالة التي توجهت إلى موقع لحزب الله في خراج طيرحرفا بعد تعرضه لقصف اسرائيلي

LBCI
خبر عاجل
13:38

القيادة الأميركية الوسطى: وصول أسطول حاملة الطائرات أيزنهاور للشرق الأوسط في إطار تعزيز التمركز الإقليمي

LBCI
خبر عاجل
2023-11-04

وزير الدفاع الإسرائيلي: حماس تتلقى ضربات قوية وسنصل إلى السنوار وسنقضي عليه وجاهزون للانتصار في غزة حتى إن اتخذ الأمر سنة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-11-03

عثروا عليها جثة وطفلتها الصغيرة فوقها..."فشل فادح" من قبل الفريق المسعف أدى الى وفاتها وهذه التفاصيل!

LBCI
منوعات
2023-11-03

إبن الـ17 عاماً فقد إحدى عينيه في حادث مروّع... ما علاقة الألعاب النارية؟! (صور)

LBCI
أخبار دولية
03:19

روسيا تختبر بنجاح صاروخًا بالستيًا عابرًا للقارات

LBCI
آخر الأخبار
2023-11-04

بدء إجتماع عدد من وزراء خارجية العرب في الأردن بمشاركة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لمناقشة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:06

القصف المدفعي الاسرائيلي مستمر باتجاه لبنان وحزب لله ينعي مزيدا من شهدائه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:53

العالم ينتفض من اجل فلسطين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:49

تصريحات وزير التراث الاسرائيلي بشأن غزة لم تمر مرور الكرام

LBCI
امن وقضاء
06:29

كسبار: للالتزام بآداب المهنة والحفاظ على ديمقراطية العملية الانتخابية

LBCI
أخبار دولية
05:44

كولونا تدعو من الدوحة إلى "هدنة انسانية فورية قادرة على أن تؤدي إلى وقف لإطلاق النار"

LBCI
أخبار لبنان
04:48

الراعي: آن الاوان لإعطاء الفلسطينيين حقهم ومن المعيب أن نسمع كلامًا عن إسقاط قائد الجيش في أدق مرحلة من حياة لبنان

LBCI
أخبار دولية
04:36

العناني للـLBCI: أي محاولة تهجير من غزة أو الضفة الغربية ستُعتبر بمثابة إعلان حالة حرب

LBCI
أخبار دولية
04:25

رشدي للـLBCI: اجتماع الجامعة العربية الاسبوع المقبل محطة مهمة في الحملة الدبلوماسية بشأن غزة

LBCI
أخبار دولية
16:36

بايدن يعلن إحراز تقدم في التوصل إلى هدنة إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحماس

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
11:21

تفاصيل استشهاد 4 اشخاص بينهم أطفال باستهداف اسرائيل لسيارة بين بلدتي عيترون وعيناتا...

LBCI
منوعات
15:49

بولا يعقوبيان تتحدث عن زواجها الثاني: "مثل روميو وجولييت"... وصُور زفافها تُعرض للمرة الأولى في "المجهول"! (صور)

LBCI
خبر عاجل
02:49

إصابات جراء غارة اسرائيلية في صفوف فرق كشافة الرسالة التي توجهت إلى موقع لحزب الله في خراج طيرحرفا بعد تعرضه لقصف اسرائيلي

LBCI
خبر عاجل
13:38

القيادة الأميركية الوسطى: وصول أسطول حاملة الطائرات أيزنهاور للشرق الأوسط في إطار تعزيز التمركز الإقليمي

LBCI
خبر عاجل
10:52

استشهاد 3 اشخاص في عملية استهداف اسرائيل لسيارة مدنية بالقرب من حي المعصرة في بلدة عيناتا من خلال طائرة مسيرة

LBCI
منوعات
04:00

بعد زواجها من حبّ حياتها... سيدة تكتشف أن زوجها فاز برهان يتعلّق بعذريتها!

LBCI
أخبار لبنان
12:54

وزير الدفاع الاسرائيلي: اذا كرر نصر الله هذا الخطأ فسيكلف لبنان الكثير... واسرائيل ستقضي على السنوار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

ماذا تقول مديرة مكتب العربية في واشنطن عن مرحلة ما بعد حرب غزة وخطاب نصرالله؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More