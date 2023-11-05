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استشهاد 3 اشخاص في عملية استهداف اسرائيل لسيارة مدنية بالقرب من حي المعصرة في بلدة عيناتا من خلال طائرة مسيرة
خبر عاجل
2023-11-05 | 10:52
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استشهاد 3 اشخاص في عملية استهداف اسرائيل لسيارة مدنية بالقرب من حي المعصرة في بلدة عيناتا من خلال طائرة مسيرة
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