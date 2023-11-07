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طيران الشرق الأوسط: تسيير رحلات اضافية الى الرياض وجدة

خبر عاجل
2023-11-07 | 06:54
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طيران الشرق الأوسط: تسيير رحلات اضافية الى الرياض وجدة
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طيران الشرق الأوسط: تسيير رحلات اضافية الى الرياض وجدة

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية، تسيير رحلات اضافية صباحية (بالاضافة الى الرحلات المسائية القائمة حاليا) الى كل من مدينة الرياض وجدة في المملكة العربية السعودية.

***للإطلاع على جدول الرحلات، اضغط هنا.

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