وزير الخارجية الأميركي: لا يمكن أن تبقى حماس مسيطرة على قطاع غزة ولا يمكن ان تعيد اسرائيل احتلال القطاع

وزير الخارجية الأميركي: إسرائيل لن تستطيع إدارة غزة والقادة الإسرائيليون أبلغونا بألا نيّة لديهم لفعل ذلك ونحن ندعم حل الدولتين وعيش الفلسطينيين والإسرائيليين جنبا إلى جنب وبفرص متساوية

وزير الخارجية الأميركي: إسرائيل لن تستطيع إدارة غزة والقادة الإسرائيليون أبلغونا بألا نيّة لديهم لفعل ذلك ونحن ندعم حل الدولتين وعيش الفلسطينيين والإسرائيليين جنبا إلى جنب وبفرص متساوية

معلومات الـLBCI: لا غداء يجمع اليوم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية والمعلومات التي انتشرت عن الموضوع غير دقيقة