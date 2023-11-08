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o
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أ.ف.ب نقلا عن مصدر مطلع على المحادثات: قطر تتوسط لإطلاق رهائن مقابل وقف إطلاق نار موقت في غزة
خبر عاجل
2023-11-08 | 07:48
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أ.ف.ب نقلا عن مصدر مطلع على المحادثات: قطر تتوسط لإطلاق رهائن مقابل وقف إطلاق نار موقت في غزة
خبر عاجل
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