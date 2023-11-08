اللواء ابراهيم لـ"حوار المرحلة": زيارة هوكستين عنوانها التأكيد على ضرورة بقاء حزب الله خارج الحرب والجيش يقوم بدوره على الحدود والدولة تستطيع لجم الفصائل التي تحاول إدخال لبنان بالصراع الخارجي

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معلومات الـLBCI: لا غداء يجمع اليوم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية والمعلومات التي انتشرت عن الموضوع غير دقيقة