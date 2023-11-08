مسؤول أميركي للجزيرة: نؤكد إسقاط الحوثيين مسيرة تابعة للقوات الأميركية فوق المياه الدولية قبالة سواحل اليمن

وزير الخارجية الأميركي: إسرائيل لن تستطيع إدارة غزة والقادة الإسرائيليون أبلغونا بألا نيّة لديهم لفعل ذلك ونحن ندعم حل الدولتين وعيش الفلسطينيين والإسرائيليين جنبا إلى جنب وبفرص متساوية

وزير الخارجية الأميركي: إسرائيل لن تستطيع إدارة غزة والقادة الإسرائيليون أبلغونا بألا نيّة لديهم لفعل ذلك ونحن ندعم حل الدولتين وعيش الفلسطينيين والإسرائيليين جنبا إلى جنب وبفرص متساوية

وزير الخارجية الأميركي: لا يمكن أن تبقى حماس مسيطرة على قطاع غزة ولا يمكن ان تعيد اسرائيل احتلال القطاع