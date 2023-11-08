البرازيل توقف شخصين بشبهة تحضير "هجمات إرهابية" والموساد يتهم حزب الله

أعلنت الشرطة الفدرالية البرازيلية الأربعاء أنها أوقفت شخصين يشتبه في قيامهما بالتحضير لتنفيذ "هجمات إرهابية" قال الموساد إنها تستهدف الجالية اليهودية في البلاد بتدبير من حزب الله اللبناني.وأوضحت الشرطة في بيان أن "التوقيف تم في ساو باولو في إطار عملية أمنية تهدف إلى إحباط إستعدادات إرهابية والحصول على أدلة على احتمال تجنيد برازيليين لممارسة أعمال متطرفة في البلاد". ولم يذكر البيان مزيدًا من التفاصيل حول الأهداف المحتملة.كذلك، نفذت الشرطة 11 عملية تفتيش في ولايات ساو باولو وميناس جيرايس وبرازيليا.من جهته، قال جهاز الإستخبارات الإسرائيلي الموساد في بيان منفصل إنه "تعاون مع السلطات البرازيلية لإحباط هجوم في البرازيل خططت له منظمة حزب الله الإرهابية بتوجيه وتمويل من النظام الإيراني".وتحدث الموساد عن "خلية إرهابية يديرها حزب الله لمهاجمة أهداف يهودية وإسرائيلية في البرازيل".وبحسب محطة "تي في غلوبو" البرازيلية، طلبت السلطات البرازيلية من الإنتربول إصدار نشرة حمراء لإعتقال مواطنين يحملان الجنسيتين البرازيلية واللبنانية ويتواجدان حاليًا في لبنان.ولم يستجب الإنتربول على الفور لطلبات تعليق من وكالة فرانس برس.