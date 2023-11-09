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LBCI

سليمان فرنجية للـLBCI: للذين يعتبرون أن حظوظي في الرئاسة انتهت أقول لهم "كلا" وللذين يقولون أن حظوظي بالرئاسة 100% أقول لهم ايضًا "كلا" وانما حظوظي هي 50% والسعودية لم تضع أي فيتو على ترشيحي

خبر عاجل
2023-11-09 | 14:06
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سليمان فرنجية للـLBCI: للذين يعتبرون أن حظوظي في الرئاسة انتهت أقول لهم "كلا" وللذين يقولون أن حظوظي بالرئاسة 100% أقول لهم ايضًا "كلا" وانما حظوظي هي 50% والسعودية لم تضع أي فيتو على ترشيحي
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سليمان فرنجية للـLBCI: للذين يعتبرون أن حظوظي في الرئاسة انتهت أقول لهم "كلا" وللذين يقولون أن حظوظي بالرئاسة 100% أقول لهم ايضًا "كلا" وانما حظوظي هي 50% والسعودية لم تضع أي فيتو على ترشيحي

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