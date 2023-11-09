سليمان فرنجية للـLBCI: أنا لست في وارد الانسحاب وأنا منفتح على أيّ حوار أو نقاش والسعودية تملك كامل الجرأة أن تبلغني عن ڤيتو لو كان هذا موقفها

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