سليمان فرنجية للـLBCI: مبدئيًا اذا لم يُحالفني الحظ هذه المرة رئاسيًا فلن أترشح مرة أخرى ولا بدّ من الحوار والتوافق وفق تسوية يشارك فيها الجميع وخارج التسوية لا رئيس

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