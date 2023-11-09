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o
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o
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o
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o
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سليمان فرنجية للـLBCI: أنا لست ضدّ التمديد لقائد الجيش ولكن التمديد واحد من خيارات عملية مطروحة ويجب علينا تسهيل أمور المؤسسة العسكرية التي نحرص عليها
خبر عاجل
2023-11-09 | 14:46
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سليمان فرنجية للـLBCI: أنا لست ضدّ التمديد لقائد الجيش ولكن التمديد واحد من خيارات عملية مطروحة ويجب علينا تسهيل أمور المؤسسة العسكرية التي نحرص عليها
خبر عاجل
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خبر عاجل
14:43
سليمان فرنجية للـLBCI: قال لي قائد الجيش حرفًيا اليوم "أتمنى الا تذهب المؤسسة العسكرية ضحية التجاذبات" وقلت له سنبحث في صيغة من أجل راحة الجيش
0
خبر عاجل
14:22
سليمان فرنجية للـLBCI: مبدئيًا اذا لم يُحالفني الحظ هذه المرة رئاسيًا فلن أترشح مرة أخرى ولا بدّ من الحوار والتوافق وفق تسوية يشارك فيها الجميع وخارج التسوية لا رئيس
خبر عاجل
14:22
سليمان فرنجية للـLBCI: مبدئيًا اذا لم يُحالفني الحظ هذه المرة رئاسيًا فلن أترشح مرة أخرى ولا بدّ من الحوار والتوافق وفق تسوية يشارك فيها الجميع وخارج التسوية لا رئيس
0
خبر عاجل
14:15
سليمان فرنجية للـLBCI: أنا لست في وارد الانسحاب وأنا منفتح على أيّ حوار أو نقاش والسعودية تملك كامل الجرأة أن تبلغني عن ڤيتو لو كان هذا موقفها
خبر عاجل
14:15
سليمان فرنجية للـLBCI: أنا لست في وارد الانسحاب وأنا منفتح على أيّ حوار أو نقاش والسعودية تملك كامل الجرأة أن تبلغني عن ڤيتو لو كان هذا موقفها
0
خبر عاجل
14:06
سليمان فرنجية للـLBCI: للذين يعتبرون أن حظوظي في الرئاسة انتهت أقول لهم "كلا" وللذين يقولون أن حظوظي بالرئاسة 100% أقول لهم ايضًا "كلا" وانما حظوظي هي 50% والسعودية لم تضع أي فيتو على ترشيحي
خبر عاجل
14:06
سليمان فرنجية للـLBCI: للذين يعتبرون أن حظوظي في الرئاسة انتهت أقول لهم "كلا" وللذين يقولون أن حظوظي بالرئاسة 100% أقول لهم ايضًا "كلا" وانما حظوظي هي 50% والسعودية لم تضع أي فيتو على ترشيحي
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