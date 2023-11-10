قصف مدفعي إسرائيلي على الأطراف بين مروحين وأم التوت وإطلاق صافرات الإنذار في مركز اليونيفيل في الناقورة

مصادر لـ"العربية": توافق على إطلاق أسيرات وأطفال فلسطينيين مقابل 100 أسيرة وطفل لدى حماس

مصادر لـ"العربية": توافق على إطلاق أسيرات وأطفال فلسطينيين مقابل 100 أسيرة وطفل لدى حماس

سليمان فرنجية للـLBCI: أنا لست ضدّ التمديد لقائد الجيش ولكن التمديد واحد من خيارات عملية مطروحة ويجب علينا تسهيل أمور المؤسسة العسكرية التي نحرص عليها