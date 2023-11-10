الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
جبل لبنان
24
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
25
o
الجنوب
23
o
البقاع
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
طريق
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
جبل لبنان
24
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
25
o
الجنوب
23
o
البقاع
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نتنياهو: سنواصل سيطرتنا على قطاع غزة ولن نمنحها لأي قوة خارجية
خبر عاجل
2023-11-10 | 08:56
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
نتنياهو: سنواصل سيطرتنا على قطاع غزة ولن نمنحها لأي قوة خارجية
خبر عاجل
سنواصل
سيطرتنا
نمنحها
خارجية
التالي
قصف مدفعي إسرائيلي على الأطراف بين مروحين وأم التوت وإطلاق صافرات الإنذار في مركز اليونيفيل في الناقورة
سليمان فرنجية للـLBCI: أنا لست ضدّ التمديد لقائد الجيش ولكن التمديد واحد من خيارات عملية مطروحة ويجب علينا تسهيل أمور المؤسسة العسكرية التي نحرص عليها
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
11:03
عباس يحذر من تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس
أخبار دولية
11:03
عباس يحذر من تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس
0
منوعات
10:36
حالفها الحظ ليس مرة واحدة بل مرتين في أسبوع واحد... لن تصدقوا ما حصل معها!
منوعات
10:36
حالفها الحظ ليس مرة واحدة بل مرتين في أسبوع واحد... لن تصدقوا ما حصل معها!
0
منوعات
10:35
الأمير هاري يربح جولة جديدة من معركته القضائية ضد صحف شعبية بريطانية
منوعات
10:35
الأمير هاري يربح جولة جديدة من معركته القضائية ضد صحف شعبية بريطانية
0
امن وقضاء
10:16
تلف كمية من المخدرات المضبوطة من قبل مكتب مكافحة المخدرات المركزي
امن وقضاء
10:16
تلف كمية من المخدرات المضبوطة من قبل مكتب مكافحة المخدرات المركزي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
09:00
استهداف موقع البياض مرة أخرى والجانب الإسرائيلي يرد على أطراف بلدة بليدا
خبر عاجل
09:00
استهداف موقع البياض مرة أخرى والجانب الإسرائيلي يرد على أطراف بلدة بليدا
0
خبر عاجل
08:04
مصادر لـ"العربية": توافق على إطلاق أسيرات وأطفال فلسطينيين مقابل 100 أسيرة وطفل لدى حماس
خبر عاجل
08:04
مصادر لـ"العربية": توافق على إطلاق أسيرات وأطفال فلسطينيين مقابل 100 أسيرة وطفل لدى حماس
0
خبر عاجل
08:00
قصف مدفعي إسرائيلي على الأطراف بين مروحين وأم التوت وإطلاق صافرات الإنذار في مركز اليونيفيل في الناقورة
خبر عاجل
08:00
قصف مدفعي إسرائيلي على الأطراف بين مروحين وأم التوت وإطلاق صافرات الإنذار في مركز اليونيفيل في الناقورة
0
خبر عاجل
14:46
سليمان فرنجية للـLBCI: أنا لست ضدّ التمديد لقائد الجيش ولكن التمديد واحد من خيارات عملية مطروحة ويجب علينا تسهيل أمور المؤسسة العسكرية التي نحرص عليها
خبر عاجل
14:46
سليمان فرنجية للـLBCI: أنا لست ضدّ التمديد لقائد الجيش ولكن التمديد واحد من خيارات عملية مطروحة ويجب علينا تسهيل أمور المؤسسة العسكرية التي نحرص عليها
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-11-02
بعد الضرب والصراخ في غرفتها... ما هي حالة والدة نادين الراسي؟ (صورة)
فنّ
2023-11-02
بعد الضرب والصراخ في غرفتها... ما هي حالة والدة نادين الراسي؟ (صورة)
0
منوعات
2023-11-08
قررت أن تنتقهم من حبيبة صديقها السابق فخططت لمؤامرة إباحية... صور فاضحة وأعمدة وتهديد وهذه التفاصيل!
منوعات
2023-11-08
قررت أن تنتقهم من حبيبة صديقها السابق فخططت لمؤامرة إباحية... صور فاضحة وأعمدة وتهديد وهذه التفاصيل!
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-10-19
أول لقاء بين كارمن وروبير بعد الاستهداف الاسرائيلي ... لحظات لن تمحيها الذاكرة!
تقارير نشرة الاخبار
2023-10-19
أول لقاء بين كارمن وروبير بعد الاستهداف الاسرائيلي ... لحظات لن تمحيها الذاكرة!
0
آخر الأخبار
2023-10-16
المتحدث باسم كتائب القسّام: العدو الإسرائيلي لم يكن يتوقع أن قوة عربية محاصرة في غزة تسدد له الضربة الأقسى في تاريخه وقد عمد العدو إلى عدوان هجمي وحشي على شعبنا بدلا من مواجهة المقاتلين في الميدان
آخر الأخبار
2023-10-16
المتحدث باسم كتائب القسّام: العدو الإسرائيلي لم يكن يتوقع أن قوة عربية محاصرة في غزة تسدد له الضربة الأقسى في تاريخه وقد عمد العدو إلى عدوان هجمي وحشي على شعبنا بدلا من مواجهة المقاتلين في الميدان
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:23
السعودية تشهد حراكا ديبلوماسيا كبيرا
تقارير نشرة الاخبار
08:23
السعودية تشهد حراكا ديبلوماسيا كبيرا
0
تقارير نشرة الاخبار
08:18
قصف اسرائيلي متكرر على جنوب لبنان... وتضرر احد المستشفيات في ميس الجبل
تقارير نشرة الاخبار
08:18
قصف اسرائيلي متكرر على جنوب لبنان... وتضرر احد المستشفيات في ميس الجبل
0
تقارير نشرة الاخبار
08:14
حزب الله ينعى سبعة من مقاتليه
تقارير نشرة الاخبار
08:14
حزب الله ينعى سبعة من مقاتليه
0
أخبار دولية
06:17
ولي العهد السعودي: ندعو إلى إيقاف الحرب في غزة ووقف التهجير القسري للفلسطينيين
أخبار دولية
06:17
ولي العهد السعودي: ندعو إلى إيقاف الحرب في غزة ووقف التهجير القسري للفلسطينيين
0
أخبار دولية
00:50
نتانياهو: إسرائيل لا تسعى إلى حكم غزة
أخبار دولية
00:50
نتانياهو: إسرائيل لا تسعى إلى حكم غزة
0
أمن وقضاء
16:50
القصف الاسرائيلي لم يتوقف ليلاً على البلدات الجنوبية... ماذا في التفاصيل؟
أمن وقضاء
16:50
القصف الاسرائيلي لم يتوقف ليلاً على البلدات الجنوبية... ماذا في التفاصيل؟
0
أخبار دولية
16:29
الحوثيون يعلنون شن هجوم جديد بالصواريخ على إسرائيل
أخبار دولية
16:29
الحوثيون يعلنون شن هجوم جديد بالصواريخ على إسرائيل
0
أخبار سياسية
15:04
فرنجية للـLBCI: لست في وارد سحب ترشيحي ..وهذا ما قاله قائد الجيش لي
أخبار سياسية
15:04
فرنجية للـLBCI: لست في وارد سحب ترشيحي ..وهذا ما قاله قائد الجيش لي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:50
ثمانون دولة دعيت الى مؤتمر باريس... فلماذا تغيب معظمها؟
تقارير نشرة الاخبار
14:50
ثمانون دولة دعيت الى مؤتمر باريس... فلماذا تغيب معظمها؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
13:59
دكتور فود يرزق بمولوده الأول… وهكذا رحّب به! (فيديو)
منوعات
13:59
دكتور فود يرزق بمولوده الأول… وهكذا رحّب به! (فيديو)
2
اقتصاد
02:10
انخفاض في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:10
انخفاض في أسعار المحروقات...
3
تقارير نشرة الاخبار
14:12
فاتورة الكهرباء تنخفض
تقارير نشرة الاخبار
14:12
فاتورة الكهرباء تنخفض
4
منوعات
16:30
اعتقد طبيبها أنها تعاني من نزلة برد... ابنة الـ16 عاماً تلقى مصرعها بطريقة مأساوية!
منوعات
16:30
اعتقد طبيبها أنها تعاني من نزلة برد... ابنة الـ16 عاماً تلقى مصرعها بطريقة مأساوية!
5
خبر عاجل
14:43
سليمان فرنجية للـLBCI: قال لي قائد الجيش حرفًيا اليوم "أتمنى الا تذهب المؤسسة العسكرية ضحية التجاذبات" وقلت له سنبحث في صيغة من أجل راحة الجيش
خبر عاجل
14:43
سليمان فرنجية للـLBCI: قال لي قائد الجيش حرفًيا اليوم "أتمنى الا تذهب المؤسسة العسكرية ضحية التجاذبات" وقلت له سنبحث في صيغة من أجل راحة الجيش
6
خبر عاجل
08:04
مصادر لـ"العربية": توافق على إطلاق أسيرات وأطفال فلسطينيين مقابل 100 أسيرة وطفل لدى حماس
خبر عاجل
08:04
مصادر لـ"العربية": توافق على إطلاق أسيرات وأطفال فلسطينيين مقابل 100 أسيرة وطفل لدى حماس
7
خبر عاجل
14:06
سليمان فرنجية للـLBCI: للذين يعتبرون أن حظوظي في الرئاسة انتهت أقول لهم "كلا" وللذين يقولون أن حظوظي بالرئاسة 100% أقول لهم ايضًا "كلا" وانما حظوظي هي 50% والسعودية لم تضع أي فيتو على ترشيحي
خبر عاجل
14:06
سليمان فرنجية للـLBCI: للذين يعتبرون أن حظوظي في الرئاسة انتهت أقول لهم "كلا" وللذين يقولون أن حظوظي بالرئاسة 100% أقول لهم ايضًا "كلا" وانما حظوظي هي 50% والسعودية لم تضع أي فيتو على ترشيحي
8
خبر عاجل
14:22
سليمان فرنجية للـLBCI: مبدئيًا اذا لم يُحالفني الحظ هذه المرة رئاسيًا فلن أترشح مرة أخرى ولا بدّ من الحوار والتوافق وفق تسوية يشارك فيها الجميع وخارج التسوية لا رئيس
خبر عاجل
14:22
سليمان فرنجية للـLBCI: مبدئيًا اذا لم يُحالفني الحظ هذه المرة رئاسيًا فلن أترشح مرة أخرى ولا بدّ من الحوار والتوافق وفق تسوية يشارك فيها الجميع وخارج التسوية لا رئيس
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More