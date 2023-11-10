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o
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داخلية غزة: تعرض محيط مستشفى الشفاء ومخيم الشاطئ غرب مدينة غزة لسلسلة غارات إسرائيلية عنيفة
خبر عاجل
2023-11-10 | 15:08
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داخلية غزة: تعرض محيط مستشفى الشفاء ومخيم الشاطئ غرب مدينة غزة لسلسلة غارات إسرائيلية عنيفة
خبر عاجل
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