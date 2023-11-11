ولي العهد السعودي: نطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية وبتوفير ممرات إنسانية

ولي العهد السعودي: يجب إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية

ولي العهد السعودي: يجب إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية

اعتبارا من الاربعاء... هيئة إدارة السير ستبدأ بقبول طلبات الاستحصال على رخص السوق