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o
متن
25
o
كسروان
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o
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o
البقاع
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السيد نصرالله: إذا أرادت الولايات المتحدة وقف العمليات ضد قواعدها العسكرية في المنطقة فعليها وقف العدوان على عزة وهذه هي المعادلة
خبر عاجل
2023-11-11 | 09:20
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السيد نصرالله: إذا أرادت الولايات المتحدة وقف العمليات ضد قواعدها العسكرية في المنطقة فعليها وقف العدوان على عزة وهذه هي المعادلة
خبر عاجل
نصرالله:
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