بالصورة: ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان يلتقي الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي على هامش القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية

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