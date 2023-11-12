قصف مدفعي إسرائيلي بالقذائف الفوسفورية على حرش وجنوب بلدة يارون وقصف على أطراف بلدتي بليدا ورميش

غارة جوية بين مرجعيون وسهل الجرمق لجهة المحمودية

غارة جوية بين مرجعيون وسهل الجرمق لجهة المحمودية

بالصورة: ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان يلتقي الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي على هامش القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية