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إستهداف منطقة المشيرفة واللبونة (أطراف بلدة الناقورة) وإطلاق صافرات الإنذار في مركز اليونيفيل في البلدة

خبر عاجل
2023-11-12 | 09:23
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إستهداف منطقة المشيرفة واللبونة (أطراف بلدة الناقورة) وإطلاق صافرات الإنذار في مركز اليونيفيل في البلدة
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إستهداف منطقة المشيرفة واللبونة (أطراف بلدة الناقورة) وإطلاق صافرات الإنذار في مركز اليونيفيل في البلدة

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