إستهداف منطقة المشيرفة واللبونة (أطراف بلدة الناقورة) وإطلاق صافرات الإنذار في مركز اليونيفيل في البلدة

قصف مدفعي إسرائيلي بالقذائف الفوسفورية على حرش وجنوب بلدة يارون وقصف على أطراف بلدتي بليدا ورميش

قصف مدفعي إسرائيلي بالقذائف الفوسفورية على حرش وجنوب بلدة يارون وقصف على أطراف بلدتي بليدا ورميش

بالصورة: ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان يلتقي الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي على هامش القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية