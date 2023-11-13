قصف مدفعي اسرائيلي يستهدف اطراف بلدة الجبين وسقوط 6 قذائف على اطراف بلدة عيتا الشعب من الجهة الجنوبية والغربية

المستشفيات في شمال قطاع غزة أصبحت خارج الخدمة

المستشفيات في شمال قطاع غزة أصبحت خارج الخدمة

إستهداف منطقة المشيرفة واللبونة (أطراف بلدة الناقورة) وإطلاق صافرات الإنذار في مركز اليونيفيل في البلدة