المستشفيات في شمال قطاع غزة أصبحت خارج الخدمة

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس أن كل المستشفيات في شمال قطاع غزة أصبحت خارج الخدمة، مع احتدام القتال العنيف بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي الحركة.



وقال وكيل وزارة الصحة التابعة لحماس يوسف أبو الريش لوكالة فرانس برس إن "كل مستشفيات محافظة غزة خارج الخدمة".