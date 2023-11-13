غانتس: أقول لأعدائنا من الجنوب والشمال جاء يومكم

قصف مدفعي اسرائيلي يستهدف اطراف بلدة الجبين وسقوط 6 قذائف على اطراف بلدة عيتا الشعب من الجهة الجنوبية والغربية

قصف مدفعي اسرائيلي يستهدف اطراف بلدة الجبين وسقوط 6 قذائف على اطراف بلدة عيتا الشعب من الجهة الجنوبية والغربية

إستهداف منطقة المشيرفة واللبونة (أطراف بلدة الناقورة) وإطلاق صافرات الإنذار في مركز اليونيفيل في البلدة