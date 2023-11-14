اثر الأمطار الغزيرة... تجمّع للمياه على عدد من الطرقات اللبنانية

تجمعت المياه صباح اليوم، اثر الأمطار الغزيرة، على عدد من الطرقات اللبنانية.



وأفادت غرفة التحكم المروري بتجمع المياه على الطرقات التالية:



- قبل انفاق المطار باتجاه بيروت

- تقاطع الرحاب باتجاه السفارة الكويتية

- الشفرولية تحت جسر الليميك

- تجمع للمياه على اوتوستراد جونية وبين الصفرا والعقيبة

- بولفار سن الفيل بين اشارة الجديدة والاتحاد

- الكرنتينا محلة سوق السمك.



وأعلنت أنه تم التنسيق مع ورش وزارة الأشغال والعمل جارٍ على المعالجة.

تجمع للمياه على الطرقات التالية :

قبل #انفاق_المطار باتجاه #بيروت

تقاطع #الرحاب باتجاه السفارة الكويتية #الشفرولية تحت جسر الليميك

تم التنسيق مع ورش وزارة الاشغال و العمل جاري على المعالجة — التحكم المروري (@tmclebanon) November 14, 2023