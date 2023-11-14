اثر الأمطار الغزيرة... تجمّع للمياه على عدد من الطرقات اللبنانية

تجمع للمياه على الطرقات التالية :
قبل #انفاق_المطار باتجاه #بيروت
تقاطع #الرحاب باتجاه السفارة الكويتية #الشفرولية تحت جسر الليميك
تم التنسيق مع ورش وزارة الاشغال و العمل جاري على المعالجة
— التحكم المروري (@tmclebanon) November 14, 2023
تجمع للمياه على الطرقات التالية :
قبل #انفاق_المطار باتجاه #بيروت
تقاطع #الرحاب باتجاه السفارة الكويتية #الشفرولية تحت جسر الليميك
تم التنسيق مع ورش وزارة الاشغال و العمل جاري على المعالجة
تجمع للمياه على اوتوستراد #جونية بين #الصفرا و #العقيبة
بولفار #سن الفيل بين اشارة #الجديدة و #الاتحاد#الكرنتينا محلة #سوق السمك
تم التنسيق مع ورش وزارة الاشغال و العمل جاري على المعالجة
— التحكم المروري (@tmclebanon) November 14, 2023
تجمع للمياه على اوتوستراد #جونية بين #الصفرا و #العقيبة
بولفار #سن الفيل بين اشارة #الجديدة و #الاتحاد#الكرنتينا محلة #سوق السمك
تم التنسيق مع ورش وزارة الاشغال و العمل جاري على المعالجة