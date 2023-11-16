أ.ف.ب: عملية واسعة للشرطة الألمانية تستهدف جمعية موالية لحزب الله اللبناني

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معلومات للـLBCI: رئيس الحكومة طلب تأجيل النقاش في مسألة تأجيل تسريح قائد الجيش بانتظار المزيد من البحث ولا سيما لجهة الدراسة القانونية التي يعدها الأمين العام لمجلس الوزراء