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o
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o
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مخزومي للـLBCI: أنا ضدّ التمديد او تعيين قائد جيش بغياب رئيس للجمهورية ولكننا في حالة تحضير لامكانية حرب لذا نحن مع التمديد لقائد الجيش حتى انتخاب رئيس على ان تنتهي مدّة التمديد مع انتخاب رئيس
خبر عاجل
2023-11-16 | 14:33
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مخزومي للـLBCI: أنا ضدّ التمديد او تعيين قائد جيش بغياب رئيس للجمهورية ولكننا في حالة تحضير لامكانية حرب لذا نحن مع التمديد لقائد الجيش حتى انتخاب رئيس على ان تنتهي مدّة التمديد مع انتخاب رئيس
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