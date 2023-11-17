رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: ليس هناك صفقة لتبادل الأسرى ولن نوقف إطلاق النار دون تحرير المخطوفين

مخزومي للـLBCI: أنا ضدّ التمديد او تعيين قائد جيش بغياب رئيس للجمهورية ولكننا في حالة تحضير لامكانية حرب لذا نحن مع التمديد لقائد الجيش حتى انتخاب رئيس على ان تنتهي مدّة التمديد مع انتخاب رئيس

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