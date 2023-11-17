التيار يرد: يتضح ألا هم لجعجع سوى "النكاية السياسية" والأيام الآتية ستكشف من هو العامل بالأجرة لدى الخارج بالمال والأمن

التيار يرد: يتضح ألا هم لجعجع سوى "النكاية السياسية" والأيام الآتية ستكشف من هو العامل بالأجرة لدى الخارج بالمال والأمن

أصدر التيار الوطني الحر بيانًا رد فيه على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.



ورأى التيار أنه "بعد ارتكابه مجددًا جريمة معلنة ومثبتة ضد الدستور والمبادىء بتقديمه إقتراح قانون بالتمديد لقائد الجيش، يقوم سمير جعجع بعملية إعلامية مفضوحة لتغطيتها، وذلك بتوجيه تهمة إفتراضية ومختلقة لرئيس التيار الوطني الحر وبما يشبه الأحكام المسبقة على النوايا فيما لم يقم رئيس التيار بأي عمل ولم يعلن ما هو موافق عليه وما هو مرفوض منه."



وقال: "مرة بعد مرة، يتضح ألا هم لسمير جعجع سوى "النكاية السياسية" والقيام تمامًا بعكس ما يقوم به جبران باسيل، ولو ضرب عرض الحائط كل مواقفه ومبادئه، مع فارق بسيط أنه لم يفهم يومًا ما يقوم به رئيس التيار، والأيام الآتية ستكشف مجددًا من يصيب ويخطىء ومن هو المبدئي ومن العامل بالأجرة لدى الخارج بالمال والأمن."



وأضاف: "حقًا، لقد صح في سمير جعجع القول: "إن لم تستح، فاصنع ما شئت"."