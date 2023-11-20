"أكسيوس": آموس هوكستاين في إسرائيل لإجراء محادثات لمنع اندلاع حرب مع لبنان

الجيش الإسرائيلي: إختطاف الحوثيين سفينة شحن قرب اليمن جنوب البحر الأحمر حدث خطير للغاية على المستوى العالمي والسفينة غادرت تركيا في طريقها إلى الهند بطاقم مدني دولي بدون إسرائيليين وهي ليست إسرائيلية

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