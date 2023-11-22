بوصعب لـ حوار المرحلة: هوكستين لعب دورًا كبيرًا وجِديًا لابعاد الحرب عن لبنان واوصل رسائل لمعنيين في لبنان كي لا يحصل اي تصعيد وتمكّن من تحقيق خرق

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عبد اللهيان: نحن في بيروت لإجراء المشاورات مع المسوؤلين اللبنانيين في ما خص تحقيق أمن الأقصى في المنطقة وسمعنا من قادة المقاومة في المنطقة أن الأيادي ستكون على الزناد حتى استيفاء كل حقوق الفلسطينيين