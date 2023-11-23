المتحدث باسم الخارجية القطرية: الهدنة في قطاع غزة ستبدأ غدا الجمعة الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي وسيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين حوالي الساعة 4 من عصر الجمعة

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أ.ف.ب. نقلا عن مصدر فلسطيني مطلع: التأخير في تطبيق الهدنة في غزة له علاقة بتفاصيل اللحظات الأخيرة حول أسماء الأسرى الاسرائيليين وآلية تسليمهم