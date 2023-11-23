أفرام للـLBCI: نحن بحالة حرب ولا نريد ضعضعة في قيادة الجيش لذلك أؤيد التمديد لقائد الجيش واذا كان باستطاعتنا تعيين قائد للجيش اذاً باستطاعتنا انتخاب رئيس ويبدو محركات البحث في ملف رئاسة الجمهورية ستعو

المتحدث باسم الخارجية القطرية: الهدنة في قطاع غزة ستبدأ غدا الجمعة الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي وسيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين حوالي الساعة 4 من عصر الجمعة

المتحدث باسم الخارجية القطرية: الهدنة في قطاع غزة ستبدأ غدا الجمعة الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي وسيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين حوالي الساعة 4 من عصر الجمعة

أ.ف.ب. نقلا عن مصدر فلسطيني مطلع: التأخير في تطبيق الهدنة في غزة له علاقة بتفاصيل اللحظات الأخيرة حول أسماء الأسرى الاسرائيليين وآلية تسليمهم