الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار في إيلات كانت إنذارا كاذبا ولا يوجد مؤشر على وقوع حادث أمني

الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر مصرية: الصليب الأحمر يتسلم المحتجزين الإسرائيليين وهم في طريقهم إلى معبر رفح

الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر مصرية: الصليب الأحمر يتسلم المحتجزين الإسرائيليين وهم في طريقهم إلى معبر رفح

رويترز عن الجيش الإسرائيلي: إطلاق صفارات الإنذار في ميناء إيلات ونحذر من هجوم جوي محتمل من اليمن