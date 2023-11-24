الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر مصرية: الصليب الأحمر يتسلم المحتجزين الإسرائيليين وهم في طريقهم إلى معبر رفح

الهدنة المتفق عليها بين حماس وإسرائيل تدخل حيز التنفيذ على أن تبدأ عملية تبادل الأسرى عصر اليوم

الهدنة المتفق عليها بين حماس وإسرائيل تدخل حيز التنفيذ على أن تبدأ عملية تبادل الأسرى عصر اليوم

افرام للـ LBCI: في حال اريد الوصول الى رئاسة الجمهورية اريد ان اسمع من الكتل التي ستصوت لي انها تريد مشروعا في لبنان نفتخر به "مش تقطيع وقت" والتزم ببيان اللجنة الخماسية اذ نريد الازدهار الاقتصادي