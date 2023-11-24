أ.ف. ب: الجيش الإسرائيلي يعلن وصول الرهائن المفرج عنهم إلى إسرائيل

مسؤول فلسطيني: إسرائيل ستطلق 24 سجينة و15 سجينا من القُصَّر بموجب اتفاق الهدنة في غزة

مسؤول فلسطيني: إسرائيل ستطلق 24 سجينة و15 سجينا من القُصَّر بموجب اتفاق الهدنة في غزة

الهدنة المتفق عليها بين حماس وإسرائيل تدخل حيز التنفيذ على أن تبدأ عملية تبادل الأسرى عصر اليوم