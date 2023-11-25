الخارجية القطرية: سيتم الإفراج الليلة عن ٣٩ من المدنيين الفلسطينيين في مقابل خروج ١٣ من المحتجزين الإسرائيليين من غزة بالإضافة إلى ٧ من الأجانب خارج إطار الإتفاق

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