أ.ف.ب: مصدر مقرب من حماس يؤكد موافقة الحركة على تمديد الهدنة "بين يومين وأربعة أيام"

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كتائب القسام: استشهاد عدد من أبرز قادتنا وعلى رأسهم أحمد الغندور عضو المجلس العسكري وقائد لواء شمال قطاع غزة وعدد من مقاتلينا بينهم القادة وائل رجب ورأفت سلمان وأيمن صيام في اطار معركة طوفان الاقصى