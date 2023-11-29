لودريان التقى ميقاتي: زيارتي الى لبنان تهدف الى تجديد التأكيد على موقف "اللجنة الخماسية"

شدد الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان على أن زيارته الى لبنان تهدف الى تجديد التأكيد على موقف "اللجنة الخماسية" بدعوة اللبنانيين الى توحيد الموقف والاسراع في انجاز الانتخابات الرئاسية، وابداء الاستعداد لمساعدتهم في هذا الاطار.



موقف الموفد الفرنسي جاء خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قبل ظهر اليوم في السراي. وشارك في اللقاء سفير فرنسا لدى لبنان هيرفيه غارو ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس.



وكشف لودريان أنه سيجري لقاءات واجتماعات عدة تهدف الى تأمين التوافق اللبناني حيال الاستحقاقات الراهنة.